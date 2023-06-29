UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупації загострюється дефіцит ліків, українцям відмовляють в медичній допомозі, - ЦНС

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В окупації цивільні не мають доступу до ліків першої необхідності. Українцям, які відмовились від російського паспорта - відмовляють в медичній допомозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центр національного спротиву".

"Загалом на ТОТ півдня та сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова. На всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги", - пише пресслужба.

Згідно з даними ЦНС, в окупації також відзначаються:

  • відсутність товарів для дітей;
  • постійні перебої в постачанні електроенергії та природного газу;
  • дефіцит фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації;

Росіяни не можуть зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки заходи щодо оформлення соціальних виплат під виглядом "гуманітарної допомоги" не є шляхом для подолання даної проблеми.

"Окупанти заблокували людям можливість обслуговуватися в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях. Перед тим, як отримати медичну допомогу в лікарнях на ТОТ, люди мають показати російський паспорт, або ж заявку на його отримання", - пише ЦНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ворог зіткнувся з дефіцитом палива та робітничих рук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація