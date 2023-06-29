В окупації загострюється дефіцит ліків, українцям відмовляють в медичній допомозі, - ЦНС

"Загалом на ТОТ півдня та сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова. На всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги", - пише пресслужба.

Згідно з даними ЦНС, в окупації також відзначаються:

відсутність товарів для дітей;

постійні перебої в постачанні електроенергії та природного газу;

дефіцит фахових кадрів в органах окупаційної адміністрації;

Росіяни не можуть зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки заходи щодо оформлення соціальних виплат під виглядом "гуманітарної допомоги" не є шляхом для подолання даної проблеми.

"Окупанти заблокували людям можливість обслуговуватися в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях. Перед тим, як отримати медичну допомогу в лікарнях на ТОТ, люди мають показати російський паспорт, або ж заявку на його отримання", - пише ЦНС.