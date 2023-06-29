В оккупации обостряется дефицит лекарств, украинцам отказывают в медпомощи, - ЦНС

"В целом на ВОТ юга и востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная. На всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи", - пишет пресс-служба.

Согласно данным ЦНС, в оккупации также отмечаются:

отсутствие товаров для детей;

постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа;

дефицит профессиональных кадров в органах оккупационной администрации;

Россияне не могут уменьшить уровень социально-экономического напряжения, поскольку меры по оформлению социальных выплат под видом "гуманитарной помощи" не являются путем для преодоления данной проблемы.

"Оккупанты заблокировали людям возможность обслуживаться в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях. Перед тем, как получить медицинскую помощь в больницах на ВОТ, люди должны показать российский паспорт, или же заявку на его получение", - пишет ЦНС.