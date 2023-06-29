ua ru
Чт, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупации обостряется дефицит лекарств, украинцам отказывают в медпомощи, - ЦНС

Новина українською →
Четверг 29 июня 2023 15:20
В оккупации обостряется дефицит лекарств, украинцам отказывают в медпомощи, - ЦНС Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В оккупации гражданские не имеют доступа к лекарствам первой необходимости. Украинцам, отказавшимся от российского паспорта, отказывают в медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центр национального сопротивления".

"В целом на ВОТ юга и востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация продолжает оцениваться как кризисная. На всех оккупированных территориях наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, да и вообще отсутствие получения первичной медицинской помощи", - пишет пресс-служба.

Согласно данным ЦНС, в оккупации также отмечаются:

  • отсутствие товаров для детей;
  • постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа;
  • дефицит профессиональных кадров в органах оккупационной администрации;

Россияне не могут уменьшить уровень социально-экономического напряжения, поскольку меры по оформлению социальных выплат под видом "гуманитарной помощи" не являются путем для преодоления данной проблемы.

"Оккупанты заблокировали людям возможность обслуживаться в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях. Перед тем, как получить медицинскую помощь в больницах на ВОТ, люди должны показать российский паспорт, или же заявку на его получение", - пишет ЦНС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей враг столкнулся с дефицитом топлива и рабочих рук.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет