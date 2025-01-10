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З окупації повернули ще 17 українців, - Лубінець

П'ятниця 10 січня 2025 18:37
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З окупації повернули ще 17 українців, - Лубінець ​​​​​​​Фото: з окупації повернули ще 17 українців (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Тетяна Степанова

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 17 українців з російської окупації. Серед них, зокрема, люди з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Завдяки зусиллям державних органів, працівників нашого Офісу, волонтерів та міжнародних партнерів вдалося повернути з окупації ще 17 громадян України", - повідомив Лубінець.

З окупації повернули:

  • Чоловіка, який втратив кінцівку через обстріли та пережив жорстоке поводження через позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Зараз він проходить реабілітацію.
  • Три родини з Херсонської області, які тривалий час перебували в окупації. Одна з родин втратила матір, інша - потребувала медичної допомоги через похилий вік.
  • Подружжя з Криму, яке залишило півострів через любов до України та несприйняття безладу, який чинить російська влада.
  • Літню жінку з донькою, які самотужки пройшли складний шлях через територію країни-агресора, щоб повернутися додому.
  • Літнього чоловіка з інвалідністю, який має вади зору і потребує медичної допомоги та особливого догляду.
  • 77-річну жінку, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій і яка потребує медичної допомоги через хронічні захворювання.
  • Чоловіка, який майже 3 роки перебував на окупованій території, і виявив бажання виїхати заради свого майбутнього.
  • Двох жінок, які протягом тривалого часу чекали можливості повернутися на підконтрольну Україні територію.

Фото: з окупації повернули ще 17 українців (t.me/dmytro_lubinetzs)

Повернення українців з окупації

Нагадаємо, днями Україна повернула з тимчасово окупованих територій трьох дітей. Завдяки цьому, зокрема, вдалося возз'єднати родину.

Також нещодавно з окупованої частини Херсонської області вдалося повернути чотирьох дітей. Йдеться про двох хлопчиків і двох дівчаток віком від 3 до 17 років.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що від початку 2024 року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.

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