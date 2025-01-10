Из оккупации вернули еще 17 украинцев, - Лубинец

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 17 украинцев из российской оккупации. Среди них, в частности, люди с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Благодаря усилиям государственных органов, работников нашего Офиса, волонтеров и международных партнеров удалось вернуть из оккупации еще 17 граждан Украины", - сообщил Лубинец.

Возвращение украинцев из оккупации

Напомним, на днях Украина вернула с временно оккупированных территорий трех детей. Благодаря этому, в частности, удалось воссоединить семью.

Также недавно из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть четырех детей. Речь идет о двух мальчиках и двух девочках в возрасте от 3 до 17 лет.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что с начала 2024 года из временной российской оккупации вернули уже 246 детей из Херсонской области.

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