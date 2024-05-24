З окупації у Херсонської області вивезли ще шістьох дітей

З окупованої частини Херсонської області евакуювали шістьох дітей. Вони перебувають у безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.
Як зазначив Прокудін, з окупації вивезли три родини, в яких виховуються п'ять дівчаток та один хлопчик, віком від 1 до 9 років.
Батьки розповіли, що жити в окупації стало важко, особливо за відсутності російського паспорта. Вони не могли влаштуватися на роботу, звернутися до лікарні.
Крім того, російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим залякували дітей. Це і стало поштовхом для евакуації на території, які перебувають під контролем України.
"Нині усі родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу", - зазначає голова ОВА.
Від початку 2024 року з окупованої частини Херсонської області вже вивезли 94 дитини.
За словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей. Повернення відбувається складно, часто для цього залучають посередників.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у справі про депортацію українських дітей.
Вчора, 23 травня, стало відомо, що Україна повернула з окупованих територій 13 дітей разом з їх сім'ями.
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