Из оккупации в Херсонской области вывезли еще шестерых детей

Как отметил Прокудин, из оккупации вывезли три семьи, в которых воспитываются пять девочек и один мальчик в возрасте от 1 до 9 лет.

Родители рассказали, что жить в оккупации стало тяжело, особенно при отсутствии российского паспорта. Они не могли устроиться на работу, обратиться в больницу.

Кроме того, российские военные постоянно проводили обыски в домах, чем запугивали детей. Это и стало толчком для эвакуации на территории, находящиеся под контролем Украины.

"В настоящее время все семьи находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - отмечает глава ОВА.

С начала 2024 года из оккупированной части Херсонской области уже вывезли 94 ребенка.