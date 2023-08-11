UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупації гауляйтер пригрозив обмежити людей в ліках через відмову від триколору

Фото: Олександр Дудка, так званий "голова" смт Лазурне Херсонської області (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Так званий "голова" окуповано смт Лазурне Херсонської області Олександр Дудка пригрозив обмежити цивільних в медикаментах, зокрема в інсуліні. Усе через відмову від паспорта Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Сирена".

"Вийшов уже офіційний документ (окупаційної адміністрації - ред.), що медичні препарати, які закуповуються з бюджету Росії, не будуть видаватися іноземним громадянам, тобто громадянам України. Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни", - заявив гауляйтер. 

Дудка показав список дітей, які жодного разу не були в так званих російських "школах" та пригрозив батькам притягненням до кримінальної відповідальності, а також тим, що посадить дітей в автобуси, вивезе на смугу розмежування і відправить "до ваших українських шкіл". 

"Шановні мої ждуни, зараз пропоную визначитися, як ви будете жити, де ви будете жити і за якими законами. Якщо закони РФ вам не подобаються – збирайте речі і на виїзд", - додав Дудка. 

Ситуація в Херсонській області 

Херсон українські сили оборони звільнили у листопаді 2022 року. При цьому лівобережна частина області досі перебуває під окупацією російських загарбників. У зв'язку з цим звільнені населені пункти Херсонської області постійно обстрілюються ворогом із використанням артилерії, танків. 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська область