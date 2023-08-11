В окупації гауляйтер пригрозив обмежити людей в ліках через відмову від триколору

"Вийшов уже офіційний документ (окупаційної адміністрації - ред.), що медичні препарати, які закуповуються з бюджету Росії, не будуть видаватися іноземним громадянам, тобто громадянам України. Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни", - заявив гауляйтер.

Дудка показав список дітей, які жодного разу не були в так званих російських "школах" та пригрозив батькам притягненням до кримінальної відповідальності, а також тим, що посадить дітей в автобуси, вивезе на смугу розмежування і відправить "до ваших українських шкіл".

"Шановні мої ждуни, зараз пропоную визначитися, як ви будете жити, де ви будете жити і за якими законами. Якщо закони РФ вам не подобаються – збирайте речі і на виїзд", - додав Дудка.

Ситуація в Херсонській області

Херсон українські сили оборони звільнили у листопаді 2022 року. При цьому лівобережна частина області досі перебуває під окупацією російських загарбників. У зв'язку з цим звільнені населені пункти Херсонської області постійно обстрілюються ворогом із використанням артилерії, танків.