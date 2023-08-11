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В оккупации гауляйтер пригрозил ограничить людей в лекарствах из-за отказа от триколора

Фото: Александр Дудка, так называемый "глава" пгт Лазурное Херсонской области (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Так называемый "глава" оккупировано пгт Лазурное Херсонской области Александр Дудка пригрозил ограничить гражданских в медикаментах, в частности в инсулине. Все из-за отказа от паспорта России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Сирена".

"Вышел уже официальный документ (оккупационной администрации - ред.), что закупаемые из бюджета России медицинские препараты не будут выдаваться иностранным гражданам, то есть гражданам Украины. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже почувствовали, как быть гражданином другой страны" , – заявил гауляйтер.

Дудка показал список детей, которые ни разу не были в так называемых российских "школах" и пригрозил родителям привлечением к уголовной ответственности, а также посадить детей в автобусы, вывезет на полосу разграничения и отправит "в ваши украинские школы".

"Уважаемые мои ждуны, сейчас предлагаю определиться, как вы будете жить, где вы будете жить и по каким законам. Если законы РФ вам не нравятся - собирайте вещи и на выезд", - добавил Дудка.

Ситуация в Херсонской области

Херсон украинские силы обороны освободили в ноябре 2022 года. При этом левобережная часть области по-прежнему находится под оккупацией российских захватчиков. В связи с этим освобожденные населенные пункты Херсонской области постоянно обстреливаются врагом с использованием артиллерии, танков.

 

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Российская ФедерацияХерсонская область