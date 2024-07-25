В окупації у Донецькій області почалися протести через відсутність води, - ЦНС

На тимчасово окупованій частині Донецької області місцеві жителі стали проводити протести через проблеми з водопостачанням та відсутність питної води у населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що для жителів ТОТ у цьому регіоні у кращому випадку вода подається кілька годин на день, а здебільшого люди не отримують її вже понад добу.
"Місцеві почали перекривати вулиці міста й вимагають від "влади" пояснень, але окупанти поки не мають погодженої Кремлем позиції й ігнорують мітинги", - йдеться в публікації Центру.
Суттєві перебої з водопостачанням у жителів окупованого Донецька пов'язані з припиненням функціонування водогону Сіверський Донець - Донбас через бойові дії.
Аби розв'язати цю проблему, російські загарбники 2 роки будували новий водогін з Дону, проте це не стало виходом. Так, потужності даного водогону проблему не вирішили, й вода в обласному центі подається за графіками.
Між тим, додали в ЦНС, внаслідок відключення світла на території РФ, зокрема у південних регіонах, насосні станції новозбудованого каналу "вийшли з ладу й водогін зупинився повністю".
Оскільки ремонт може зайняти місяці, ситуація з водою на захоплених росіянами територіях України погіршилась.
Додамо, днями стало відомо, що через відключення світла зупинилась подача води в окупований Донецьк.
Також раніше повідомлялося, що мешканці російського Краснодара вийшли на мітинг. Вони вимагали відновити подачу води та світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.