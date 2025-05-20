Окупація почалась із фресок? Навіщо МП зобразив у Лаврі покровителя ядерної зброї РФ

Покровитель ядерки на фресках Лаври

Московський патріархат під час свого панування у Києво-Печерській лаврі розписав частину Успенського собору всупереч ухваленого плану - на фресках зобразили святих, яких найбільше вшановують у Росії. Серед них Серафим Саровський - покровитель ядерної зброї в РФ.

"Серафим Саровський - це російський святий, який на сьогодні є офіційним покровителем ядерної зброї ерефії. Чи випадково з’явився цей "шедевр" перед війною?", - каже Остапенко.

Окрім цього, очільник зазначає, що за 11 днів до початку повномасштабного вторгнення Московський патріархат відкрив у Києві церкву Серафима Саровського. Вона стала четвертим храмом цього святого у нашій столиці.

Серафим Саровський в оливковій одежі по центру на фресці зліва (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Чи замалюють пропагандистські фрески

Також на фресках зображені святі, яких найбільше вшановує російська церква: Дівєєвський, Арзамаська, Воронезький Білгородський та інші. Окрім цього, на церковних розписах є й Паша "Мерседес" та митрополит Онуфрій.

"Що робити з цими фресками надалі - хороше питання. Можливо це треба показувати як елемент семантичної війни - як вона працює. Тому що зроблена величезна робота. Гроші витрачені колосальні. Але той наратив, який сюди закладений, це чисто просування "русского міра", - каже очільник Заповідника.

Також Остапенко зазначає, що ці фрески свідчать про те, що Московський патріархат готував Лавру до приходу російських окупантів.

"Я впевнений, що замовники планували, щоб у 2022 році, після захоплення Києва патріарх Кирило або хтось з інших московських посіпак мали тут служити в "назидание всем мазепинцам", - додає експерт.

Максим Остапенко показує проросійські фрески у Лаврі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Що відомо про "ядерного святого"

Преподобний Серафим Саровський народився 1754 року у Курську. У дитинстві він впав із дзвіниці, але дивом вижив. Після повноліття пішов у монастир, 16 років провів у пустелі. У старечому віці у нього начебто з'явився дар зцілення - тисячі людей звертались до нього по допомогу.

На початку ХХ століття з ініціативи Миколи ІІ Серафима канонізували. Цей святий є одним із найшанованіших в російській церкві.

Глава РПЦ Кирило Гундяєв переконаний, що ядерну зброю СРСР створили "під покровом преподобного Серафима Саровського, бо за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима" і "завдяки цій силі Росія залишилася незалежною, вільною".

В РПЦ Серафима Саровського згадують як "покровителя ядерників" з 1990-х років.