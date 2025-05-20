МП пішов, але не остаточно? Чи може російська церква "відвоювати" Києво-Печерську лавру
Сказати, що Києво-Печерська лавра повністю й остаточно звільнена від впливу московської церкви, поки що не можна. Зараз це питання розглядається в судових інстанціях.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко.
Чи може російська церква "відвоювати" Києво-Печерську лавру
За словами експерта, питання звільнення Лаври від впливу московської церкви в судових інстанціях - одна з найскладніших частин діяльності Національного заповідника.
"Суди першої інстанції винесли рішення на користь держави. Зараз триває апеляційний розгляд, і вже півтора року суд вислуховує нескінченні звернення представників московського патріархату на право продовжувати володіти Києво-Печерською лаврою", - розповів Остапенко.
Він пояснив: "відчуття таке, що ці люди розраховують на повернення і чекають перемоги РФ у цій війні".
"Що буде змінено ставлення української держави до МП і вони відновлять свої володіння тут, в Лаврі", - додав гендиректор заповідника.
Він зауважив також, що у цьому питання важливо усвідомлювати - йдеться "про величезний комплекс споруд у центрі Києва".
"Це територія з 79 об'єктів, які були передані у свій час в безкоштовне постійне користування московському патріархату. Під час господарювання монастиря (МП) на цій території було збудованих 17 нових споруд - з прямим порушенням законодавства", - поділився Остапенко.
Він додав, що там працювало:
- декілька повноцінних готелів;
- магазини;
- кав'ярні;
- різноманітні бізнеси;
- цехи з виробництва церковної продукції.
"Все це, очевидно, працювало за готівку і без належного контролю", - наголосив очільник заповідника і додав, що ці об'єкти ще й користувались пільгами.
Одним словом, це був "величезний економічний модуль, за рахунок якого фактично існувала потужна структура просування російських наративів у нашій країні".
"Цілі пропагандистські відділи, друковані видання, відео та радіо студії - створювалося тут, записувалося і передавалося величезній аудиторії. Але насправді багато з цих "традиційних", як вони називають, цінностей, писалися під диктовку патріарха Кирила та ФСБ", - розповів Остапенко.
Насамкінець він зауважив, що на картах Google досі можна побачити написи на об'єктах Лаври "Відділ пропаганди московського патріархату в Україні".
"На превеликий жаль, частина українського народу вірила цій пропаганді, що ми відчуваємо до сьогоднішнього дня", - підсумував експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка з областей України першою повністю "позбулась" московському патріархату.
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