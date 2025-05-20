Оккупация началась с фресок? Зачем МП изобразил в Лавре покровителя ядерного оружия РФ

Покровитель ядерки на фресках Лавры

Московский патриархат во время своего "господства" в Киево-Печерской лавре расписал часть Успенского собора вопреки принятому плану - на фресках изобразили святых, которых больше всего почитают в России. Среди них Серафим Саровский - покровитель ядерного оружия в РФ.

"Серафим Саровский - это российский святой, который на сегодня является официальным покровителем ядерного оружия ерефии. Случайно ли появился этот "шедевр" перед войной?", - говорит Остапенко.

Кроме этого, глава отмечает, что за 11 дней до начала полномасштабного вторжения Московский патриархат открыл в Киеве церковь Серафима Саровского. Она стала четвертым храмом этого святого в нашей столице.

Серафим Саровский в оливковой одежде по центру на фреске слева (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Зарисуют ли пропагандистские фрески

Также на фресках изображены святые, которых больше всего почитает российская церковь: Дивеевский, Арзамасский, Воронежский Белгородский и другие. Кроме этого, на церковных росписях есть и Паша "Мерседес" и митрополит Онуфрий.

"Что делать с этими фресками в дальнейшем - хороший вопрос. Возможно это надо показывать как элемент семантической войны - как она работает. Потому что сделана огромная работа. Деньги потрачены колоссальные. Но тот нарратив, который сюда заложен, это чисто продвижение "русского мира", - говорит глава заповедника.

Также Остапенко отмечает, что эти фрески свидетельствуют о том, что Московский патриархат готовил Лавру к приходу российских оккупантов.

"Я уверен, что заказчики планировали, чтобы в 2022 году, после захвата Киева патриарх Кирилл или кто-то из других московских приспешников должны были здесь служить в "назидание всем мазепинцам", - добавляет эксперт.

Максим Остапенко показывает пророссийские фрески в Лавре (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что известно о "ядерном святом"

Преподобный Серафим Саровский родился в 1754 году в Курске. В детстве он упал с колокольни, но чудом выжил. После совершеннолетия ушел в монастырь, 16 лет провел в пустыне. В старческом возрасте у него как будто появился дар исцеления - тысячи людей обращались к нему за помощью.

В начале ХХ века по инициативе Николая II Серафима канонизировали. Этот святой является одним из самых почитаемых в российской церкви.

Глава РПЦ Кирилл Гундяев убежден, что ядерное оружие СССР создали "под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима" и "благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной".

В РПЦ Серафима Саровского почитают как "покровителя ядерщиков" с 1990-х годов.