Окупація Бахмута не матиме стратегічного впливу на хід війни в Україні, - Білий дім

Російські війська несуттєво просунулися під Бахмутом, але окупація міста не матиме стратегічного впливу на перебіг війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph , про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, США спостерігають несуттєвий прогрес, якого досягли росіяни на Бахмутському напрямку, але поки що неясно, чи впаде місто.

Кірбі також відповів на запитання журналістів щодо наслідків окупації Бахмута.

"Це не матиме стратегічний вплив на хід війни в цілому", - підкреслив він.