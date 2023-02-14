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Окупація Бахмута не матиме стратегічного впливу на хід війни в Україні, - Білий дім

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Вашингтон, Вівторок 14 лютого 2023 18:44
Окупація Бахмута не матиме стратегічного впливу на хід війни в Україні, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська несуттєво просунулися під Бахмутом, але окупація міста не матиме стратегічного впливу на перебіг війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, США спостерігають несуттєвий прогрес, якого досягли росіяни на Бахмутському напрямку, але поки що неясно, чи впаде місто.

Кірбі також відповів на запитання журналістів щодо наслідків окупації Бахмута.

"Це не матиме стратегічний вплив на хід війни в цілому", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували фейки росіян про нібито окупацію села Красна Гора під Бахмутом.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому військове командування не ухвалює рішення виводити війська з Бахмута.

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