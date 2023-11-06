Окупанти вигадали цинічний спосіб відбудови будинків в "ЛНР"

Російські окупанти вигадали спосіб "відбудови" зруйнованих багатоквартирних будинків у Луганській області. Вони хочуть примусити цивільних здавати кошти на ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОДА .

Крім того, російські окупанти значно зменшили обсяг гуманітарної допомоги у Сєвєродонецьку. На даний момент її отримують тільки власники російських паспортів. Луганська ОДА акцентує увагу, що видача гуманітарної допомоги за таким принципом є вимушеним заходом окупаційної влади - для уникнення паніки та з метою приховати значне зменшення обсягів поставки.

Натомість, у цей же час на території міста та області ворог активно застосовує бойову авіацію і дрони. Так, території Сватівського району та Серебрянського лісництва у неділю зазнали авіаударів.

Як зазначають в облдержадміністрації, мешканців багатоквартирних будинків у т.з. "ЛНР" примусять робити внески на капітальний ремонт житла.

Ситуація на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на ТОТ окупанти ввели "правило", за яким підлітки, яким виповнилось 14 років, мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом. Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

Також повідомлялось, що окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування, як іноземців. Тобто, українці в себе вдома будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги.

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