ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанту знищили 150-метрову українську телевежу на Луганщині (фото)

Новость на русском →
Луганськ, Вівторок 04 жовтня 2022 15:25
Окупанту знищили 150-метрову українську телевежу на Луганщині (фото) Фото: окупанту знищили 150-метрову українську телевежу на Луганщині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська знищили 150-метрову українську телевежу у Комишувасі (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Окупанту знищили 150-метрову українську телевежу на Луганщині (фото)

Фото: знищена окупантами телевежа в Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)

Мовлення з цієї телевежі розпочалося понад рік тому, 22 серпня. Радіус поширення сигналу складав 50 км.

Гайдай зазначив, що вежа, розташована неподалік лінії фронту, забезпечувала українським контентом близько 200 тисяч жителів Луганської та Донецької області.

"До речі, на найвищій її точці майорів синьо-жовтий прапор розміром 4х6 м. Напевно, саме він і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямку дорівнювали із землею все", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, російські війська у Сватовому Луганській області виселили пацієнтів із психіатричної лікарні та готуються до оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні окупанти
NEWS
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини