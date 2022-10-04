Окупанту знищили 150-метрову українську телевежу на Луганщині (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

Фото: знищена окупантами телевежа в Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)

Мовлення з цієї телевежі розпочалося понад рік тому, 22 серпня. Радіус поширення сигналу складав 50 км.

Гайдай зазначив, що вежа, розташована неподалік лінії фронту, забезпечувала українським контентом близько 200 тисяч жителів Луганської та Донецької області.

"До речі, на найвищій її точці майорів синьо-жовтий прапор розміром 4х6 м. Напевно, саме він і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямку дорівнювали із землею все", - зазначив Гайдай.