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Оккупанту уничтожили 150-метровую украинскую телевышку в Луганской области (фото)

Новина українською →
Луганск, Вторник 04 октября 2022 15:25
Оккупанту уничтожили 150-метровую украинскую телевышку в Луганской области (фото) Фото: оккупанту уничтожили 150-метровую украинскую телевышку в Луганской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска уничтожили 150-метровую украинскую телевышку в Комишуваха (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Оккупанту уничтожили 150-метровую украинскую телевышку в Луганской области (фото)

Фото: уничтоженная оккупантами телевышка в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)

Вещание с этой телевышки началось более года назад, 22 августа. Радиус распространения сигнала составлял 50 км.

Гайдай отметил, что вышка, расположенная недалеко от линии фронта, обеспечивала украинским контентом около 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой области.

"Кстати, на самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером 4х6 м. Наверное, именно он и не оставлял в покое оккупантов, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все", - отметил Гайдай.

Напомним, российские войска в Сватово Луганской области выселили пациентов из психиатрической больницы и готовятся к обороне.

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