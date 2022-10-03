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Окупанти у Сватовому виселили пацієнтів психіатричної лікарні та готуються до оборони

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Киев, Понеділок 03 жовтня 2022 19:27
Окупанти у Сватовому виселили пацієнтів психіатричної лікарні та готуються до оборони Фото: голова Луганської ОВ Сергій Гайдай (tribun.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська у Сватовому Луганської області виселили пацієнтів із психіатричної лікарні та готуються до оборони.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"У Сватовому Луганській області з психіатричної лікарні окупанти виселяють та вивозять хворих, а там просто треба розуміти, що лікарня сама по собі більш менш укріплена, її можна використовувати для оборони. З підземними приміщеннями. І, швидше за все, людей вивозять, щоб зайняти ці приміщення і там уже триматимуть лінію оборони", - зазначив Гайдай.

Раніше ми писали, що операція із блокування російського угрупування в Лимані на Донбасі є чудовою новиною з фронту. Оскільки це місто є своєрідним "ключом" від оборони Сватового.

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