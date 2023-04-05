Окупантів у Запорізькій області заселили у лікарню поряд із пенсіонерами, - мер Мелітополя

Росіяни заселились у лікарню Молочанська (Запорізька область) поряд із цивільними. Вони панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти в Запорізькій області буквально ховаються за спинами мирних бабусь і дідусів: у Молочанську росіяни заселилися в 3-поверховий будинок лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у підвалі були розміщені поранені окупанти, а інші живуть у палатах на першому та третьому поверхах. На другому поверсі на постійній основі знаходяться самотні цивільні люди похилого віку.

"Російські військові панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Багато хто готовий скласти зброю, проте окупанти лякають "своїх" же панікерів у дусі тоталітарного "ні кроку назад". Навколо Молочанська нібито виставили так звані загороджувальні загони, тож всіх, хто бігтиме, розстріляють", - додав мер міста.