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Окупантів у Запорізькій області заселили у лікарню поряд із пенсіонерами, - мер Мелітополя

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Запорізька область, Середа 05 квітня 2023 15:20
Окупантів у Запорізькій області заселили у лікарню поряд із пенсіонерами, - мер Мелітополя Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни заселились у лікарню Молочанська (Запорізька область) поряд із цивільними. Вони панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти в Запорізькій області буквально ховаються за спинами мирних бабусь і дідусів: у Молочанську росіяни заселилися в 3-поверховий будинок лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у підвалі були розміщені поранені окупанти, а інші живуть у палатах на першому та третьому поверхах. На другому поверсі на постійній основі знаходяться самотні цивільні люди похилого віку.

"Російські військові панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Багато хто готовий скласти зброю, проте окупанти лякають "своїх" же панікерів у дусі тоталітарного "ні кроку назад". Навколо Молочанська нібито виставили так звані загороджувальні загони, тож всіх, хто бігтиме, розстріляють", - додав мер міста.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни продовжують нехтувати нормами міжнародного права.

Російські загарбники прискореними темпами знищують національну ідентичність українців на окупованій території Запорізької області.

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