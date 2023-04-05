Оккупантов в Запорожской области заселили в больницу рядом с пенсионерами, - мэр Мелитополя

Россияне заселились в больницу Молочанска (Запорожская область) рядом с гражданскими. Они паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупанты в Запорожской области буквально прячутся за спинами мирных бабушек и дедушек: в Молочанске россияне заселились в 3-этажный дом больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в подвале были размещены раненые оккупанты, а другие живут в палатах на первом и третьем этажах. На втором этаже на постоянной основе находятся одинокие пожилые люди.

"Российские военные паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ. Многие готовы сложить оружие, однако оккупанты пугают "своих" же паникеров в духе тоталитарного "ни шагу назад". Вокруг Молочанска якобы выставили так называемые заградительные отряды, так что всех, кто будет бежать, расстреляют", - добавил мэр города.