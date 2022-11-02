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У окупантів в Запорізькій області виник дефіцит кадрів в "адміністраціях", - Генштаб

Фото: У окупантів в Запорізькій області виник дефіцит кадрів в "адміністраціях" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти у Запорізькій області страждають на дефіцит кадрів у так званих "адміністраціях" захоплених населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В результаті успішних дій підрозділів сил оборони в Запорізькій області, за попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь", - заявили в Генштабі.

Також стало відомо, що противник проводить конкурси на заміщення вакантних "посад" в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Причиною для цього стала періодична загибель колаборантів та їх відмова від виконання своїх обов’язків

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" росіян, колаборант Павло Іщук.

Раніше у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) загинув колаборант, якого росіяни призначили на посаду "заступника мера".

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