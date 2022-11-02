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У оккупантов в Запорожской области возник дефицит кадров в "администрациях", - Генштаб

Фото: У оккупантов в Запорожской области возник дефицит кадров в "администрациях" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в Запорожской области страдают дефицитом кадров в так называемых "администрациях" захваченных населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"В результате успешных действий подразделений сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь", - заявили в Генштабе.

Также стало известно, что противник проводит конкурсы на замещение вакантных "должностей" в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области.

Причиной тому стала периодическая гибель коллаборантов и их отказ от выполнения своих обязанностей.

Напомним, что в результате взрыва в оккупированном Бердянске пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" россиян, коллаборант Павел Ищук.

Ранее во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) погиб коллаборант, которого россияне назначили на должность "заммэра".

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Российская ФедерацияМелитопольЗапорожская областьГенштаб ВСУВойна в Украине