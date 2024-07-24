У окупантів забиратимуть гаджети через масові витоки про втрати серед особового складу, - ЦНС

Влада РФ вирішила позбавити окупантів можливості комунікації, відбираючи у них гаджети. Причиною тому стали масові витоки інформації щодо втрат РФ у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За недотримання такої вимоги від Держдуми РФ російським загарбникам буде загрожувати дисциплінарний арешт до 10 діб.
Як пояснюється в повідомленні, головною причиною такого кроку є масові витоки інформації про втрати ворога в Україні.
Окупанти у телефонних розмовах скаржаться своїм рідним про тотальне порушення їх прав з боку командування, невиплату обіцяних коштів, величезні втрати та небажання померти в українських посадках.
"Через такі "новини" трапляються поодинокі випадки, коли мамки чи дружини "героїв" ставлять непотрібні питання владі", - пояснюють у ЦНС.
Таким нововведенням незадоволені російські воєнкори, які стверджують, що такий крок за його неухильного виконання в зоні проведення бойових дій призведе до "абсолютної паралізації органів військового управління та втрати керованості військами".
Варто зауважити, що російські війська зазнають великих втрат в ході своєї війни проти України. Зокрема, за останню добу з 23 на 24 липня росіяни втратили на війні в Україні 1140 солдатів, літак і 65 артилерійських систем.
Часто такі втрати не залишаються без уваги рідних та близьких загарбників під час їх особистих розмов, в ході яких виявляється, що командування пускає своїх солдатів на "гарматне м'ясо". Підтвердженням тому часто служать перехоплення розмов окупантів українською розвідкою.
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