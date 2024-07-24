У оккупантов будут забирать гаджеты из-за массовых утечек о потерях среди личного состава, - ЦНС

Власти РФ решили лишить оккупантов возможности коммуникации, отбирая у них гаджеты. Причиной тому стали массовые истоки информации о потерях РФ в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
При несоблюдении такого требования от Госдумы РФ российским захватчикам будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.
Как объясняется в сообщении, главной причиной такого шага являются массовые утечки информации о потерях врага в Украине.
Оккупанты в телефонных разговорах жалуются своим родным о тотальном нарушении их прав со стороны командования, невыплате обещанных средств, огромных потерях и нежелании умереть в украинских посадках.
"Из-за таких "новостей" случаются единичные случаи, когда мамки или жены "героев" задают ненужные вопросы властям", - объясняют в ЦНС.
Таким нововведением недовольны российские военкоры, утверждающие, что такой шаг при его неукоснительном выполнении в зоне проведения боевых действий приведет к "абсолютной парализации органов военного управления и потере управляемости войсками".
Стоит отметить, что российские войска несут большие потери в ходе своей войны против Украины. В частности, за последние сутки с 23 на 24 июля россияне потеряли на войне в Украине 1140 солдат, самолет и 65 артиллерийских систем.
Часто такие потери не остаются без внимания родных и близких захватчиков во время их личных разговоров, в ходе которых оказывается, что командование пускает своих солдат на пушечное мясо. Подтверждением тому часто служит перехват разговоров оккупантов украинской разведкой.
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