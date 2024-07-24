У оккупантов будут забирать гаджеты из-за массовых утечек о потерях среди личного состава, - ЦНС

При несоблюдении такого требования от Госдумы РФ российским захватчикам будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.

Как объясняется в сообщении, главной причиной такого шага являются массовые утечки информации о потерях врага в Украине.

Оккупанты в телефонных разговорах жалуются своим родным о тотальном нарушении их прав со стороны командования, невыплате обещанных средств, огромных потерях и нежелании умереть в украинских посадках.

"Из-за таких "новостей" случаются единичные случаи, когда мамки или жены "героев" задают ненужные вопросы властям", - объясняют в ЦНС.

Таким нововведением недовольны российские военкоры, утверждающие, что такой шаг при его неукоснительном выполнении в зоне проведения боевых действий приведет к "абсолютной парализации органов военного управления и потере управляемости войсками".