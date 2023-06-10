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Окупантів відкидають в Запорізькій області: актуальна мапа боїв на фронті

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Запорізька область, Субота 10 червня 2023 19:24
Окупантів відкидають в Запорізькій області: актуальна мапа боїв на фронті Фото: Сили оборони України продовжують тиснути на противника (facebook.com GeneralStaff)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові продовжують відкидати російських окупантів на Запорізькому напрямку. ЗСУ просуваються у глибину позицій РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інтерактивної карти DeepState.

Згідно з актуальною картою помітно, що змінилась ситуація в Запорізькій області. Зокрема в Лобковому, Левадному та навколо Нескучного.

На карті з'явилося більше "сірої зони", в якій тривають бойові дії. За даними аналітиків, окупанти на Запорізькому напрямку втратили ще більше позицій не тільки на схід від Новосілки, але й південніше Новополя.

Український контрнаступ

Зауважимо, що просування українських військових відбуваються на фоні розмов про початок українського контрнаступу.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські війська ще не розпочали контрнаступ. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до наступу.

Крім того, сьогодні український президент повідомив, що українські військові ведуть на фронті наступальні та оборонні операції.

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