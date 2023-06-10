ua ru
Сб, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупантов отбрасывают в Запорожской области: актуальная карта боев на фронте

Новина українською →
Запорожская область, Суббота 10 июня 2023 19:24
Оккупантов отбрасывают в Запорожской области: актуальная карта боев на фронте Фото: Силы обороны Украины продолжают оказывать давление на противника (facebook.com GeneralStaff)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают отбрасывать российских оккупантов на Запорожском направлении. ВСУ продвигаются в глубину позиций РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepState.

Согласно актуальной карте заметно, что изменилась ситуация в Запорожской области. В частности в Лобковом, Левадном и вокруг Нескучного.

На карте появилось больше "серой зоны", в которой продолжаются боевые действия. По данным аналитиков, оккупанты на Запорожском направлении потеряли еще больше позиций не только к востоку от Новоселки, но и южнее Новополя.

Украинское контрнаступление

Заметим, что продвижение украинских военных происходят на фоне разговоров о начале украинского контрнаступления.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские войска еще не начали контрнаступление. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к наступлению.

Кроме того, сегодня украинский президент сообщил, что украинские военные ведут на фронте наступательные и оборонительные операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Карта боевых действий
NEWS
"Так Путину и передайте". Зеленский ответил на заявление диктатора о контрнаступлении ВСУ
"Так Путину и передайте". Зеленский ответил на заявление диктатора о контрнаступлении ВСУ
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС