У окупантів від HIMARS вже трясуться ноги: перехоплення СБУ

Від контрнаступу ЗСУ у Херсонській області та ракетних ударів з HIMARS у окупантів вже трясуться ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Чим вони тільки нас не засипають. Села, які раніше були наші, відтиснули, вони вигнали наших. Тут ноги аж трясуться. Він б'є, аж земля трясеться", - заявив окупант.

Росіянин жаліється, що від одного лише слова HIMARS у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка.