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У окупантів від HIMARS вже трясуться ноги: перехоплення СБУ

Фото: У окупантів від HIMARS вже трясуться ноги (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Від контрнаступу ЗСУ у Херсонській області та ракетних ударів з HIMARS у окупантів вже трясуться ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Чим вони тільки нас не засипають. Села, які раніше були наші, відтиснули, вони вигнали наших. Тут ноги аж трясуться. Він б'є, аж земля трясеться", - заявив окупант.

Росіянин жаліється, що від одного лише слова HIMARS у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка.

Нагадаємо, що в армії Росії почастішали міжетнічні конфлікти на тлі успіху українців.

Також стало відомо, що Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги.

Пізніше США пояснили, що в рамках останнього пакету допомоги Україні, планують закуповувати РСЗВ HIMARS у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше.

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