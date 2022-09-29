RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У оккупантов от HIMARS уже трясутся ноги: перехват СБУ

Фото: У кафиров от HIMARS уже трясутся ноги (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

От контрнаступления ВСУ в Херсонской области и ракетных ударов с HIMARS у оккупантов уже трясутся ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Чем они только нас не засыпают. Села, которые раньше были наши, оттеснили, они выгнали наших. Здесь ноги трясутся. Он бьет, аж земля трясется", - заявил оккупант.

Россиянин жалуется, что от одного слова HIMARS у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.

Напомним, что в армии России участились межэтнические конфликты на фоне успеха украинцев.

Также стало известно, что Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи.

Позже США объяснили, что в рамках последнего пакета помощи Украине планируют закупать РСЗО HIMARS у производителя, а не изымать их из своих запасов, как это было раньше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХерсонская областьВойна в Украине