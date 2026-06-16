В окупантів РФ з'явився небезпечний дешевий реактивний ударний дрон (відео)

Сергій описав концепцію цього безпілотника як "дешевий та примітивний". Цікаво, що сам дрон передає картинку на аналоговій частоті 3,3 ГГц.

Поєднання реактивного двигуна та аналогового відео на частоті 3,3 ГГц у дешевому дроні - це дуже небезпечний технологічний крок.

Чим небезпечна аналогова частота

Більшість комерційних та масових військових FPV-дронів працюють на стандартних "цивільних" частотах. Аналогове відео зазвичай йде на частоті 5,8 ГГц. Керування найчастіше відбувається на частотах 2,4 ГГц або 915 МГц (на базі системи ExpressLRS).

Оскільки ці частоти відомі всім, окопні та стаціонарні системи РЕБ налаштовані на глушіння саме цих конкретних діапазонів. Коли дрон використовує нестандартну частоту 3,3 ГГц, то глушилки його просто "не бачать" або не можуть заблокувати, бо їхні антени та генератори завад розраховані на інші хвилі.

Це створює так зване "вікно ефективності", поки ЗСУ не адаптує свій РЕБ під нову частоту. Крім того, порівняно зі стандартною частотою 5,8 ГГц, хвилі 3,3 ГГц значно краще проходять крізь листя дерев, кущі, легкі споруди та стіни.

Зв'язок буде стабільнішим, коли дрон летить низько над землею (це критично для FPV-камікадзе на фінальній ділянці траєкторії). А ще за однакової потужності передавача, аналоговий відеосигнал на 3,3 ГГц "добиватиме" далі, ніж на 5,8 ГГц.

Плюс до цього, у "цифрового" сигналу звичайного "Мавіка" (DJI) є гарна, чітка картинка, проте розплачуватись за це доводиться затримкою передачі даних оператору. Аналог передає відео миттєво (затримка майже нульова), що дозволяє пілоту керувати дроном на швидкості понад 100 км/год.

Що по швидкості та бойовій частині дрона РФ

"Флеш" інформує, що дальність польоту такого БпЛА може сягати 100 кілометрів (поки що фіксую удари на відстані 30–40 км від лінії фронту). Крейсерська швидкість -260 км/год, з розгонами до 300 км/год. Бойова частина - приблизно 4–5 кг

Військовий пише, що зараз у міноборони шукають цілий трофей такого дрона, щоб розібрати та дослідити його конструкцію. Також "Флеш" зазначає, що цей БпЛА окупанти РФ намагаються застосовувати як контрзахід проти зенітних дронів та МВГ.