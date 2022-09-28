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У окупантів немає просувань на південному фронті: у ЗСУ назвали причину

Фото: у окупантів немає поступів на південному фронті (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти не мають можливості просуватися на південному фронті. Нині росіяни намагаються триматися за кордони оборони, які вони тривалий час облаштовували.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву керівника прес-центру Сил оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк на брифінгу.

"Вони тримаються за кордони оборони, які протягом тривалого часу для себе облаштовували, у тому числі з використанням залізобетонних конструкцій... І просувань у них немає ніде", - заявила Гуменюк.

За її словами, вчора росіяни намагалися висунути танковий взвод, проте перший танк вибухнув на міні, а решта розгорнулася і поїхала на свої позиції.

Нагадаємо, днями українські військові завдали удару по окупантам у Херсоні. Точним попаданням ЗСУ знищили багато техніки ворога.

Також повідомлялося, що українські захисники атакували пункт окупантів у Чулаківці Херсонської області поряд із Кінбурнською косою. Там, мабуть, був центр управління іранськими дронами.

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