У окупантів немає просувань на південному фронті: у ЗСУ назвали причину

Окупанти не мають можливості просуватися на південному фронті. Нині росіяни намагаються триматися за кордони оборони, які вони тривалий час облаштовували.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву керівника прес-центру Сил оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк на брифінгу.

"Вони тримаються за кордони оборони, які протягом тривалого часу для себе облаштовували, у тому числі з використанням залізобетонних конструкцій... І просувань у них немає ніде", - заявила Гуменюк.

За її словами, вчора росіяни намагалися висунути танковий взвод, проте перший танк вибухнув на міні, а решта розгорнулася і поїхала на свої позиції.