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У оккупантов нет продвижений на южном фронте: в ВСУ назвали причину

Фото: у оккупантов нет продвижений на южном фронте (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У оккупантов нет возможности продвигаться на южном фронте. Сейчас россияне пытаются держаться за рубежи обороны, которые они длительное время обустраивали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк на брифинге.

"Они держатся за рубежи обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали, в том числе с использованием железобетонных конструкций… И продвижения вперед у них нет нигде", - заявила Гуменюк.

По ее словам, вчера россияне пытались выдвинуть танковый взвод, однако первый танк взорвался на мине, а остальные развернулись и уехали на свои позиции.

Напомним, на днях украинские военные нанесли удар по оккупантам в Херсоне. Точным попаданием ВСУ уничтожили много техники врага.

Также сообщалось, что украинские защитники атаковали пункт оккупантов в Чулаковке Херсонской области рядом с Кинбурнской косой. Там, вероятно, находился центр управления иранскими дронами.

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