Оккупанты свозят железобетонные конструкции поближе к "воротам" в Крым

Российские захватчики активно обустраивают укрепления около админграницы с Херсонской областью и крымским полуостровом. Изготовленные блоки и конструкции свозят к городу Армянск, что считается "входом" на территорию АРК.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.