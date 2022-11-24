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Оккупанты свозят железобетонные конструкции поближе к "воротам" в Крым

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 07:54
Оккупанты свозят железобетонные конструкции поближе к "воротам" в Крым Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики активно обустраивают укрепления около админграницы с Херсонской областью и крымским полуостровом. Изготовленные блоки и конструкции свозят к городу Армянск, что считается "входом" на территорию АРК.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

"На временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже готовую продукцию оккупанты вывозят в направлении города Армянск.

Вероятно эти действия направлены на создание защитных укреплений для будущей новой линии обороны.

Оккупанты свозят железобетонные конструкции поближе к &quot;воротам&quot; в Крым

Около Армянска собирают железобетонные конструкции для создания укреплений (фото: скриншот google.com/maps)

Напомним, по данным Главного управления разведки МОУ, российские военные готовятся к активной обороне Крымского полуострова, и производят позиционные районы на севере Джанкойского района.

Ранее о том, что Россия строит оборонительные рубежи в Крыму, писали и аналитики ISW.

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