Росіяни зруйнували підстанцію "Кремінська": Гайдай розповів про шкоду довкіллю на 1,5 мільярда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Посадовець розповів, що днями працівники Держекоінспекції разом з підрозділом ЗСУ обстежили територію будівель ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, яка була запущена у 2020 році.

Гайдай зазначив, що цей об’єкт не тільки повністю забезпечував потребу області в елекропостачанні, а й створював певний резерв. Однак він був зруйнований унаслідок обстрілів російських окупантів.

"За зібраними матеріалами, Інспекцією обчислено шкоду довкіллю, розмір якої склав 1,5 млрд грн", - вказав глава ОВА.



Станом сьогодні вже нараховано шкоди на суму 442 млрд грн. І нажаль, чим довше триває війна, тим більше шкоди вона завдасть довкіллю, і тим більше наслідків українці матимуть у майбутньому.