Окупанти зруйнували дитячий садок у Бериславському районі (фото)

У четвер, 2 лютого, російські військові атакували село Золота Балка у Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу був зруйнований дитячий садок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.
"Армія РФ зруйнувала ще один освітній заклад в Херсонській області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садочок у Золотій Балці Бериславського району.
Нагадаємо, що російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Поранено 4 людини.
За даними на 1 лютого, російські війська за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.
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