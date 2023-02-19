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Окупанти зранку вже обстріляли дві громади Миколаївської області

Фото: окупанти зранку вже обстріляли дві громади Миколаївської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у неділю, 19 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. В Миколаєві без атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаъвської ОВА Віталія Кіма.

"Сьогодні, 19 лютого, о 06:00 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих немає", - розповів він.

За його словами, також вранці, 19 лютого, о 06:45 зі ствольної артилерії ворог завдавав ударів по населеному пункту Очаківської громади.

"Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає", - зазначив Кім, додавши, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, вранці у суботу, 18 лютого, російські війська обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.

Нагадаємо, російські війська ввечері 14 лютого та вранці 15 лютого обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Ворог завдав ударів з артилерії.

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