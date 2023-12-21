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Окупанти зранку вдарили по Нікополю, є загиблі: фото наслідків

Фото: Нікополь обстріляли з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 21 грудня, обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram та ДСНС.

Зранку окупанти з артилерії здійснили 5 пострілів по місту. Внаслідок атаки загинуло дві жінки 60 та 46 років.

 

Фото: Нікополь обстріляли з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)

Крім того, поранено 86-річного чоловіка. Рятувальники витягли його з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні.

Рятувальники додають, що пошкоджено 4 приватні житлові будинки, 3 господарчі споруди та лінію електропередач.

 

Фото: внаслідок обстрілу Нікополя є постраждалий (t.me/dsns_telegram)

Вчорашній обстріл Нікополя

Вчора, 20 грудня, російські загарбники з дронів та артилерії атакували Нікопольський район. Під ударом був сам Нікополь та декілька громад району.

Внаслідок атаки поранення отримали двоє хлопців 21 та 22 років. Вони відмовилися від госпіталізації.

Також у Нікополі та районі є руйнування. Розпочате кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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