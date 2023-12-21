Оккупанты утром ударили по Никополю, есть погибшие: фото последствий

Утром оккупанты из артиллерии сделали 5 выстрелов по городу. В результате атаки погибли две женщины 60 и 46 лет.

Фото: Никополь обстреляли из артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кроме того, ранен 86-летний мужчина. Спасатели вытащили его из разбитого дома. Пострадавшего забрали в больницу.

Спасатели добавляют, что повреждены 4 частных жилых дома, 3 хозяйственные сооружения и линия электропередач.

Фото: в результате обстрела Никополя пострадавший (t.me/dsns_telegram)

Вчерашний обстрел Никополя

Вчера, 20 декабря, российские захватчики из дронов и артиллерии атаковали Никопольский район. Под ударом находился сам Никополь и несколько общин района.

В результате атаки ранения получили двое парней 21 и 22 лет. Они отказались от госпитализации.

Также в Никополе и районе есть разрушения. Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.