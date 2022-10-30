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Росіяни вночі вдарили по Нікополю артилерією: пошкоджені будинки та підприємство

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Нікополь, Неділя 30 жовтня 2022 08:23
Росіяни вночі вдарили по Нікополю артилерією: пошкоджені будинки та підприємство Фото: росіяни вдарили по Нікополю з артилерії 30 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 30 жовтня обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область) з важкої артилерії. Внаслідок атак окупантів є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Ворожі снаряди пошкодили у Нікополі 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.

Також внаслідок обстрілу сталася пожежа на території місцевого підприємства з вивезення побутових відходів. Рятувальники загасили полум'я, проте серйозно пошкоджені автівки підприємства.

За попередніми даними, внаслідок ударів окупантів ніхто не постраждав.

Фото: окупанти 30 жовтня обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, 25 жовтня окупанти атакували Нікопольський район "Градами" та іранськими дронами-камікадзе.

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Нікополь Дніпропетровська область Обстріл Війна в Україні Війна Росії проти України
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