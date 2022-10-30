Росіяни вночі вдарили по Нікополю артилерією: пошкоджені будинки та підприємство

Фото: росіяни вдарили по Нікополю з артилерії 30 жовтня (Getty Images)

Російські війська в ніч на 30 жовтня обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область) з важкої артилерії. Внаслідок атак окупантів є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Ворожі снаряди пошкодили у Нікополі 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін. Також внаслідок обстрілу сталася пожежа на території місцевого підприємства з вивезення побутових відходів. Рятувальники загасили полум'я, проте серйозно пошкоджені автівки підприємства. За попередніми даними, внаслідок ударів окупантів ніхто не постраждав. Фото: окупанти 30 жовтня обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)