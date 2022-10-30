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Оккупанты утром снова ударили по Никопольскому району: что известно

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Днепр, Воскресенье 30 октября 2022 09:59
Оккупанты утром снова ударили по Никопольскому району: что известно Фото: оккупанты утром снова ударили по Никопольскому району 30 октября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в воскресенье, 30 октября, россияне снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Утром россияне снова ударили по Никопольскому району. Под огонь попала Марганецкая община", - рассказал он.

Оккупанты утром снова ударили по Никопольскому району: что известно

По словам Резниченко, предварительно, один человек ранен.

"Это 73-летняя женщина. Она в больнице. Повреждены дома. Детали обстрела выясняются", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 30 октября обстреляли Никополь (Днепропетровская область) из тяжелой артиллерии. В результате атак оккупантов есть разрушения.

Напомним, ранее россияне жестоко обстреляли Никополь "Градами" и "Шахедами". В результате атак были повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

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Никополь Днепропетровская область Резниченко
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