РФ двічі за ранок вдарила по Сумах: під обстрілом медустанова та будинки, є постраждалі

Обстріл Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область із початку масштабного вторгнення РФ до України. Крім обстрілів, досить часті заходи російських ДРГ у прикордонних районах області.

Після початку наступу ЗСУ у Курській області, простежується активізація атак на Сумську область, зокрема і на місто Суми. Наприклад, 19 вересня російські війська обстріляли пансіонат для літніх людей у ​​Сумах. Тоді загинула одна людина, ще 13 постраждали.

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