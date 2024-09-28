РФ дважды за утро ударила по Сумам: под обстрелом медучреждение и дома, есть пострадавшие

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Помимо обстрелов, довольно частыми были заходы российских ДРГ в приграничных районах области.

После начала наступления ВСУ в Курской области, прослеживается активизация атак на Сумскую область, в частности и на город Сумы. Например, 19 сентября российские войска обстреляли пансионат для пожилых людей в Сумах. Тогда погиб один человек, еще 13 пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.