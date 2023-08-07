UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти зранку обстріляли село в Херсонській області: є поранений

Фото: окупанти вранці обстріляли село у Херсонській області 7 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська здійснили обстріл села Садове Херсонської області зранку у понеділок, 7 серпня. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Через російський обстріл села Садове постраждав мирний житель", - йдеться в повідомленні.

Так, як розповіли в адміністрації, близько 09:15 окупанти вдарили по житловому будинку.

"Поранення отримав 50-річний чоловік. На допомогу потерпілому вирушила карета "швидкої", - додали в ОВА.

Обстріли Херсона

Херсон та область постійно обстрілюється російськими військами. Зокрема, цієї ночі загарбники тричі атакували житлові будинки у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу є постраждалі, одна жінка загинула. Нагадаємо, наприклад, в кінці червня російські окупанти також обстріляли Херсон. Під ударом опинився "Пункт незламності", двоє людей отримали поранення.

Додамо, що Херсон українські війська повернули під свій контроль в листопаді 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область