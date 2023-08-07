Оккупанты утром обстреляли село в Херсонской области: есть раненый

Российские войска совершили обстрел села Садовое Херсонской области утром в понедельник, 7 августа. Есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Из-за российских обстрелов села Садовое пострадал мирный житель", - говорится в сообщении.
Так, как рассказали в администрации, около 09:15 оккупанты ударили по жилому дому.
"Ранение получил 50-летний мужчина. На помощь пострадавшему отправилась карета "скорой", - добавили в ОВА.
Обстрелы Херсона
Херсон и область постоянно обстреливаются российскими войсками. В частности, в эту ночь захватчики трижды атаковали жилые дома в центре Херсона. В результате обстрела есть пострадавшие, одна женщина погибла. Напомним, например, в конце июня российские оккупанты также обстреляли Херсон. Под ударом оказался "Пункт несокрушимости", два человека получили ранения.
Добавим, что в Херсоне украинские войска вернули под свой контроль в ноябре 2022 года.
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