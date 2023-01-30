Окупанти вчора обстріляли Харків та Куп'янськ: є загибла та поранені

Минулої доби окупанти не припиняли обстріли Харківської області. Також російська армія атакувала житловий будинок в Харкові, через що одна людина загинула, троє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської області Олега Синєгубова.

Обстріл Харкова

Вчора близько 23:00 ворог завдав по Харкову черговий ракетний удар. Попередньо з ЗРК С-300. Ракета влучила у 4-поверховий житловий будинок в Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа.

"На жаль, загинула літня жінка. Ще 3 мешканців будинку отримали поранення. О 3:20 пожежу було ліквідовано. Рятувальні роботи на місці ще тривають", - розповів він.

Обстріл Куп'янська

За словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди.

"У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості", - розповів очільник регіону.