ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вчора обстріляли Харків та Куп'янськ: є загибла та поранені

Новость на русском →
Харків, Понеділок 30 січня 2023 08:24
Окупанти вчора обстріляли Харків та Куп'янськ: є загибла та поранені Фото: окупанти вчора обстріляли Харків та Куп'янськ (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби окупанти не припиняли обстріли Харківської області. Також російська армія атакувала житловий будинок в Харкові, через що одна людина загинула, троє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської області Олега Синєгубова.

Обстріл Харкова

Вчора близько 23:00 ворог завдав по Харкову черговий ракетний удар. Попередньо з ЗРК С-300. Ракета влучила у 4-поверховий житловий будинок в Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа.

"На жаль, загинула літня жінка. Ще 3 мешканців будинку отримали поранення. О 3:20 пожежу було ліквідовано. Рятувальні роботи на місці ще тривають", - розповів він.

Обстріл Куп'янська

За словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди.

"У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості", - розповів очільник регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
Затримки з танками можуть коштувати Україні можливості контрнаступу взимку, - ISW
Затримки з танками можуть коштувати Україні можливості контрнаступу взимку, - ISW
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід