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Окупанти зранку обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами

Фото: під час обстрілу Херсона 26 червня РФ використала заборонені запальні боєприпаси (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Армія РФ вдарила по Херсонській області забороненими запалювальними боєприпасами у понеділок, 26 червня. Під удар потрапили Херсон і селище Антонівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Зранку ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними адміністрації, через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газопровід та обʼєкт критичної інфраструктури.

"Пожежі ліквідували рятувальники, котрі оперативно прибули на місце події", - додали в ОВА, зазначивши, що люди під час обстрілу не постраждали.

Обстріли України запальними снарядами

Російські окупанти не вперше використовують запальні снаряди для обстрілів України, хоча вони є забороненими згідно з нормами міжнародного права.

Наприклад, наприкінці січня росіяни вдарили по Бериславському району Херсонської області за допомогою запальних боєприпасів. А наприкінці серпня минулого року таку ж атаку зазнав Оріхів Запорізької області. Тоді місто охопила велика кількість пожеж.

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Херсон