Оккупанты утром обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами

"Утром враг накрыл огнем жилые кварталы Херсона и Антоновки", – говорится в сообщении.

В частности, по данным администрации, из-за обстрелов горели жилые дома, поврежден водопровод, газопровод и объект критической инфраструктуры.

"Пожары ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия", - добавили в ОВА, отметив, что люди во время обстрела не пострадали.

Обстрелы Украины зажигательными снарядами

Российские оккупанты не впервые используют зажигательные снаряды для обстрелов Украины, хотя они и являются запрещенными согласно нормам международного права.

Например, в конце января россияне ударили по Бериславскому району Херсонской области при помощи зажигательных боеприпасов. А в конце августа прошлого года такой же атаке подвергся Орехов Запорожской области. Тогда город охватило большое количество пожаров.