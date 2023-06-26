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Оккупанты утром обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами

Фото: во время обстрела Херсона 26 июня РФ использовала запрещенные зажигательные боеприпасы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Армия РФ ударила по Херсонской области запрещенными зажигательными боеприпасами в понедельник, 26 июня. Под удар попали Херсон и поселок Антоновка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Утром враг накрыл огнем жилые кварталы Херсона и Антоновки", – говорится в сообщении.

В частности, по данным администрации, из-за обстрелов горели жилые дома, поврежден водопровод, газопровод и объект критической инфраструктуры.

"Пожары ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия", - добавили в ОВА, отметив, что люди во время обстрела не пострадали.

Обстрелы Украины зажигательными снарядами

Российские оккупанты не впервые используют зажигательные снаряды для обстрелов Украины, хотя они и являются запрещенными согласно нормам международного права.

Например, в конце января россияне ударили по Бериславскому району Херсонской области при помощи зажигательных боеприпасов. А в конце августа прошлого года такой же атаке подвергся Орехов Запорожской области. Тогда город охватило большое количество пожаров.

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Херсон