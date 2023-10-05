Окупанти зранку обстріляли Херсон: є загиблі, серед них комунальник

Російські війська у четвер, 5 жовтня, вкотре обстріляли Херсон. Загинуло двоє людей, зокрема працівник комунальної служби.
Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови ОП Андрія Єрмака, Telegram-канал начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Росіяни обстріляли Херсон. Попередньо загинуло 2 людини", - розповів голова ОП Андрій Єрмак.
За його словами серед загиблих комунальник, який обрізав дерева.
Як додав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, окупанти поцілили по житлових кварталах середмістя Херсона. Жертви - чоловік і жінка віком приблизно 50-55 років.
Через обстріл також є поранений.
"Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук і ніг. Потерпілому медичну допомогу надали на місці", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
З ранку четверга, 5 жовтня, у Херсоні лунали вибухи. Окупанти влаштували обстріл міста з лівого берега області, який досі залишається тимчасово окупованою територією, яку захопили російські війська.
Обстрілювати звільнені населені пункти Херсонської області для Росії є звичною практикою. В останні тижні обстріли посилилися. І крім "популярних" артилерії та авіабомб, окупанти підключили до атак і ракети. У зв'язку з цим, як раніше радили в Херсонській ОВА, ігнорувати сигнали тривоги не можна.
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