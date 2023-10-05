Оккупанты утром обстреляли Херсон: есть погибшие, среди них коммунальщик

"Россияне обстреляли Херсон. Предварительно погибли 2 человека", - рассказал глава ОП Андрей Ермак.

По его словам среди погибших коммунальщик, который обрезал деревья.

Как добавил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, оккупанты попали в жилые кварталы среднего города Херсона. Жертвы - мужчина и женщина в возрасте примерно 50-55 лет.

Обстрел Херсона

С утра четверга, 5 октября, в Херсоне гремели взрывы. Оккупанты устроили обстрел города с левого берега области, который до сих пор остается временно оккупированной территорией, захваченной российскими войсками.

Обстреливать освобожденные населенные пункты Херсонской области для России привычная практика. В последние недели обстрелы усилились. И помомо "популярных" артиллерии и авиабомб, оккупанты подключили к атакам и ракеты. В связи с этим, как ранее советовали в Херсонской ОВА, игнорировать сигналы тревоги нельзя.