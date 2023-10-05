RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты утром обстреляли Херсон: есть погибшие, среди них коммунальщик

Фото: из-за обстрела Херсона 5 октября погибли два человека (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в четверг, 5 октября, в очередной раз обстреляли Херсон. Погибли два человека, в том числе работник коммунальной службы.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака, Telegram-канал начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"Россияне обстреляли Херсон. Предварительно погибли 2 человека", - рассказал глава ОП Андрей Ермак.

По его словам среди погибших коммунальщик, который обрезал деревья.

Как добавил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, оккупанты попали в жилые кварталы среднего города Херсона. Жертвы - мужчина и женщина в возрасте примерно 50-55 лет.

Обстрел Херсона

С утра четверга, 5 октября, в Херсоне гремели взрывы. Оккупанты устроили обстрел города с левого берега области, который до сих пор остается временно оккупированной территорией, захваченной российскими войсками.

Обстреливать освобожденные населенные пункты Херсонской области для России привычная практика. В последние недели обстрелы усилились. И помомо "популярных" артиллерии и авиабомб, оккупанты подключили к атакам и ракеты. В связи с этим, как ранее советовали в Херсонской ОВА, игнорировать сигналы тревоги нельзя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон