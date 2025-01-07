Окупанти зосереджують зусилля на двох напрямках та у Курській області, - Генштаб

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три штурми ворожих військ поблизу Тихого. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій в районах Голубівки та Петропавлівки.

Агресор також збільшив кількість атак до дев’яти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Першотравневе, Чернещина, Макіївка, Зарічне, Іванівка та Терни. Три боєзіткнення наразі тривають.

Сьогодні на Сіверському напрямку противник п’ять разів атакував в напрямку Білогорівки, одне боєзіткнення продовжується.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів в районах Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Торецькому напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі Торецька. На даний час триває один бій.

За підтримки авіації на Покровському напрямку ворог 28 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Наразі ще триває п’ять боєзіткнень.

Йдуть запеклі бої на Курахівському напрямку. Поблизу Срібного, Андріївки, Курахового та Дачного протягом дня наші оборонці відбивали 14 атак противника.

На Времівському напрямку агресор 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопільське, Новосілка та Привільне, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив.

У Курській області українські захисники відбивали 27 атак загарбників, крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 17 КАБів, та здійснив 146 артилерійських обстрілів, зокрема, шість - із реактивних систем залпового вогню.