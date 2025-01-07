Оккупанты сосредотачивают усилия на двух направлениях и в Курской области, - Генштаб

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три штурма вражеских войск возле Тихого. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки и Петропавловки.

Агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Надежда, Первомайское, Чернещина, Макеевка, Заречное, Ивановка и Терны. Три боестолкновения пока продолжаются.

Сегодня на Северском направлении противник пять раз атаковал в направлении Белогоровки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов в районах Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении враг трижды пытался идти вперед в районе Торецка. В настоящее время продолжается один бой.

При поддержке авиации на Покровском направлении враг 28 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Сухой Яр, Зеленое, Новый Труд и Покровск. Сейчас еще продолжается пять боестолкновений.

Идут ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Серебряного, Андреевки, Курахово и Дачного в течение дня наши защитники отражали 14 атак противника.

На Времовском направлении агрессор 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Новоселка и Привольное, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили два штурма противника.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отражали 27 атак захватчиков, кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 17 КАБов, и осуществил 146 артиллерийских обстрелов, в частности, шесть - из реактивных систем залпового огня.